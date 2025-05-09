Başkent'te ayakkabı hırsızlığı: O anlar kameraya yansıdı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir şahıs kendi ayakkabısını dışarıda bırakmasının ardından durumu fırsat bilen hırsız girdiği apartmandan ayakkabı çalarak olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 09.05.2025 03:11

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Edinilen bilgilere göre, Zafer Mahallesi Oğuzhan Caddesi üzerinde bir şahıs kendi ayakkabısını çıkararak bir binaya girdi. Binadan F.Ö.'ye ait olan ayakkabıları giyerek dışarı çıktı. Ayakkabılarının çalındığını fark eden F.Ö. şahıs hakkında Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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