Ankara'da eski nişanlı dehşeti: Genç kadın balkondan atladı

Ankara'nın Mamak ilçesinde evine gelen eski nişanlı, genç kadınla tartışmaya başladı. Olayın ardından elinde bıçak olduğunu gören kadın, kendini balkondan atladı. Metrelerce yükseklikten düşen kadın ağır yaralanırken eski nişanlı ise olay yerinden kaçtı.

Giriş Tarihi: 09.05.2025 04:52

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Olay, geç saatlerde Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Eski nişanlısının evine gelen kişi, henüz bilinmeyen nedenle kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kadın, iddiaya göre eski nişanlısının elinde bıçak olduğunu görünce balkondan atladı.

AĞIR YARALI KADIN TEDAVİ ALTINDA

Metrelerce yüksekten düşen kadın ağır yaralanırken, şüpheli eski nişanlı ise olay yerinden kaçtı. Binada oturan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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