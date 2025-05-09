Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye para cezası!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu, araç 60 gün trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyunda bir otomobille drift yapıldığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, kimliği tespit edilen sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 46 bin 392 lira para cezası uyguladı.
Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu, araç 60 gün trafikten men edildi.