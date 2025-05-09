180 milyonluk vurgun! Sahte araç kiralama sitesilerine dikkat

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, araç kiralama temalı sahte internet siteleriyle vatandaşları dolandıran geniş çaplı bir suç örgütüne yönelik önemli bir operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 109 şüpheliden 101’i yakalanarak gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 09.05.2025 11:15

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İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Kocaeli merkezli olarak başlatılan operasyonda, Türkiye genelinde 28 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon yapılan iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Diyarbakır, Hakkari, Gaziantep, Antalya, Bursa ve Tekirdağ gibi büyükşehirler de yer aldı.Yakalanan 101 kişiden 3'ünün yurtdışında olduğu tespit edilirken, firari durumdaki 5 kişi için yakalama çalışmaları devam ediyor.

Sahte araç kiralama sitesiyle 180 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi 122 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU! 180 MİLYON TL'LİK VURGUN Operasyonun merkezinde, İ.Ö., O.G. ve T.Ç. isimli şahısların liderliğinde kurulduğu tespit edilen organize suç yapısının, sahte araç kiralama siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Yapılan incelemelerde dolandırıcılık faaliyetleri sonucu oluşan toplam hesap hareketliliğinin 180 milyon TL'yi aştığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 122 vatandaşın şikayetçi olduğu, bu kişilerin sahte ilanlar ve internet siteleri aracılığıyla çeşitli yollarla maddi zarara uğratıldığı öğrenildi.

Sahte araç kiralama sitesiyle 180 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Sabah'ın haberine göre Operasyonlar kapsamında suç gelirlerine el konuldu. Ele geçirilenler arasında 2 araç,1 ev,1 ruhsatsız tabanca, 5 çek ve 227 bin 600 TL nakit para bulunuyor. Tüm delillere el konulurken, şüpheliler tamamlanan ifadelerinina rdından sabah saatlerinde adli mercilere sevk edildi. BU SİTELERE DİKKAT! Öte yandan emniyet yetkilileri, vatandaşlara resmi internet siteleri dışında yapılan para transferleri, alışveriş ve kiralama işlemlerinde son derece dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. Özellikle sosyal medyada karşılaşılan sahte ilanlara karşı teyit yapılmadan işlem yapılmaması gerektiği vurgulandı.