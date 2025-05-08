Beyoğlu'nda kardeş kavgası kanlı bitti! 2 ölü

Beyoğlu'nda abi kardeş arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine şahıs kardeşini silahla vuran şahıs aynı silahla intihar etti. 2 kardeşin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 21:33

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Beyoğlu'nda tartıştığı kardeşini silahla öldüren kişi intihar etti.

Dolapdere Mahallesi Kasap Hurşit Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında oturan Murat K. ile ağabeyi Kamer K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KARDEŞ KATİLİ OLUP İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Kamer K. yanındaki silahla kardeşi Murat K'ya ateş etti. Kamer K. daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis sokakta ve bina önünde önlem alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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