TIR'ın sağından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü kazada öldü

Samsun’un Atakum ilçesinde, 28 yaşındaki Hayri Çelik'in kullandığı motosiklet, aynı yönde ilerleyen TIR’a sağından geçmeye çalışırken çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü savrulurken sürücünün hayatını kaybettiğini belirlendi.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 11:49

Paylaş



ABONE OL

Samsun'un Atakum ilçesinde sağından geçmek istediği TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü Hayri Çelik (28), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydan geldi. Hayri Çelik'in kullandığı 55 AJM 431 plakalı motosiklet, aynı yöne giden S.B. (61) yönetimindeki 52 BD 849 plakalı TIR'ı sağından geçmek istedi. Bu sırada motosiklet, TIR'a yandan çarptı. Motosiklet ve sürücü metrelerce savrulurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayri Çelik'in cansız bedeni incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN