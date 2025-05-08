Yaşam

Düzce'de ahşap ev ve traktör alevlere teslim oldu

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ahşap evde çıkan yangın, park halindeki traktöre de sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Düzce'de ahşap ev ve traktör alevlere teslim oldu

Olay, sabah saatlerinde Aydınyayla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazmiye T.'ye ait ahşap evde henüz öğrenilemeyen bir sebeple yangın çıktı.

AHŞAP EV VE TRAKTÖR ALEVLERE TESLİM OLDU

Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evden sıçrayan alevler, park halindeki Mahmut K.'ye ait traktöre de sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev ve traktör kullanılamaz hale geldi.