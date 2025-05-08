Yaşam

Kilis'te uyuşturucu operasyonu! 3 zanlı tutuklandı

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y, M.E. ve İ.B.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Kilis'te uyuşturucu operasyonu! 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y, M.E. ve İ.B.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.