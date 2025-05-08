Kilis'te uyuşturucu operasyonu! 3 zanlı tutuklandı
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y, M.E. ve İ.B.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y, M.E. ve İ.B.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.