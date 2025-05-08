Tarsus’ta gitar eğitmeni cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Mersin’de 7 ila 12 yaşları arasındaki 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan gitar eğitmeni S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada S.G.’nin çalıştığı iş yerinin mühürlendiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 22:08

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Tarsus ilçesinde bir müzik kursunda gitar eğitimi veren S.G., 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Yaşları 7 ila 12 arasında değişen çocukların ailelerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan eğitmen, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay, 16 Nisan tarihinde Tarsus'ta faaliyet gösteren bir müzik kursunda meydana geldi. İddiaya göre, haftada bir gün gitar dersi alan 7 kız çocuğu, eğitmen S.G.'nin cinsel istismarda bulunduğunu ailelerine anlattı. Ailelerin durumu polise bildirmesi üzerine Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve S.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkemece 22 Nisan 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Konuyla ilgili olarak Mersin Valiliği'nden de yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, S.G.'nin 2015 doğumlu bir çocuğa saz dersi verdiği sırada cinsel istismarda bulunduğu yönünde şikayet geldiği belirtilerek, "Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli tutuklanmıştır. Müzik aletleri satan iş yeri, ruhsat amacı dışında kurs faaliyetleri düzenlediği için mühürlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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