Evde dehşet! Silahlı saldırı bir aile hastanelik oldu

Samsun'da akşam saatlerinde evlerinde bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan anne baba ve oğulları yaralandı. Silahlı saldırganın kaçtığı olayda 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu saldırgan gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 09.05.2025 00:46

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Samsun'da evlerinde bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikametlerinde F.S.'nin silahlı saldırısına uğrayan B.B. (52), eşi S.B. (54) ile oğlu Ö.F.B. (29) yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Polis yaptığı araştırma sonucu F.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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