Siirt'te Hıdırellez şenlikleri: Kızlar Tepesi'nde baharın gelişi kutlandı
Siirt'te İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kızlar Tepesi'nde baharın gelişi coşku ile kutlandı. Binlerce kişi amfi tiyatrosunda bir araya gelerek halay çekti.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kızlar Tepesi amfi tiyatroda baharın müjdecisi Hıdırellez, çeşitli etkinlikle kutlandı. Geleneksel oyunların oynandığı ve halayların çekildiği şenlikte, baharın gelişi coşku ve neşeyle karşılandı. Soğuk havaların ardından güneşli günün tadını çıkardıklarını ifade eden vatandaşlar, etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Vatandaşlardan Aziz Şirvan, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Düğün havasında geçti. Çoluk çocuk çok eğlendi. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi.