31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiye operasyon: Cezaevine gönderildi
Erzincan'da 31 yıl 1 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi için operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu bulunan E.E. yakalanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Konuya ilişkin Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince; cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 31 yıl 1 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen E.E. isimli şahıs yakalanmış olup tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.