Batman halkından Gazze'ye destek yürüyüşü

Giriş Tarihi: 08.05.2025 04:46

Foto: İHA

"GAZZE DİRENİŞİN, İZZETİN VE ŞEREFİN SİMGESİDİR"

Sivil toplum kuruluşları adına açıklamada bulunan Cengiz Ağır, İsrail'in Gazze'de kadınları, çocukları ve yaşlıları hedef aldığını belirterek, saldırıların savaş suçu olduğunu vurguladı. Ağır, "Çocukların, kadınların, yaşlıların hedef alındığı; ibadethanelerin, okulların ve sığınma alanlarının bilinçli şekilde vurulduğu her saldırı bir savaş suçudur. Bu suçları görmezden gelen, çifte standartla hareket eden her kesim bu insanlık suçuna ortaktır. Gazze artık bir şehir değil bir hapishane, bir yetimhane ve bir mezarlık haline gelmiştir. Gıda yok, temiz su yok, elektrik yok, ilaç yok. Buna rağmen Gazze, direnişin, cihadın, izzetin ve şerefin simgesidir" dedi.