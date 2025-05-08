Yaşam

Organize Sanayi Bölgesi'nde toplu gıda zehirlenmesi! 188 işçi hastanelik oldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 farklı fabrikada toplamda 188 işçi yemek şirketinin getirdiği tavuk yemeğinden zehirlendi. Kendi imkanları ile hastanelere giden işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Organize Sanayi Bölgesi'nde toplu gıda zehirlenmesi! 188 işçi hastanelik oldu

Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre 10 ayrı fabrikadan 188 işçinin zehirlendiği belirtildi. Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere giden işçilerin kendi imkanları ile hastanelere gittikleri belirtildi.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

10 FABRİKADAN 188 İŞÇİ ZEHİRLENDİ

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesinde sanayi sitesinde bulunan 10 ayrı fabrikada aynı yemek firmasından gelen öğlen yemeğinde sütlü tatlı, tavuk suyu çorbası ve pilav yiyen işçiler, saat 17.00 sıralarında kusma ve mide ağrısı ile halsizlik şikayeti ile hastanelere başvurdu. 188 işçi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile 2 özel hastanede tedavi altına alındı.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

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