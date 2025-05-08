Müge Anlı canlı yayında Bayram Akçay'a sert çıktı! "İtiraf edeceksin"

Mehmet'in arkadaşı Mutlu'nun söyledikleri ise oldukça dikkat çekti. Mutlu Bey, Mehmet'i uyardığını ifade ederek ölüm planının detaylarını da anlattı. Plana göre; Mehmet Çetin, evde banyo gazından zehirlenecekti sahte ambulans ile müdahalede bulunulacaktı. Sigorta şirketine ise genç adamın öldüğü söylenerek sigorta parası alınacaktı.

Programda Mehmet'in eşi Derya ile Bayram Akçay'ın başta birbirlerini tanımadıklarını söyledikleri, ancak daha sonra defalarca görüştükleri ortaya çıktı. Derya, "Polisten geldiğimde Bayram beni arıyordu" sözleriyle şaşkınlık yarattı. Ayrıca Mehmet'in babası Ali Bey'i telefonundan engellediği de belirtildi.

Kaynak: ATV

YALANLARIYLA HEDEF ŞAŞIRTTI

Bayram'ın emniyette verdiği ifadesinde, Kıymet Hanım'ın söz ettiği bıçaklı tehditten hiç bahsetmemesi dikkat çekti. Mutlu, Mehmet'in Bayram'a bıçak dayadığı günün cuma olduğunu söyledi. Müge Anlı da bu sözler üzerine "Senden laf almış olabilirler" dedi.

Süleyman Demir ise askere gideceği akşam Bayram ve Mehmet'in söz vermemesine rağmen eğlenceye gelmediğini hatırladığını söyledi.Bayram o gün nerede olduğunu açıklamayamadı. Stüdyoda ise gergin anlar yaşandı.