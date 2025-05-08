Müge Anlı canlı yayında Bayram Akçay'a sert çıktı! "İtiraf edeceksin"
10 yıl önce Isparta'da sırra kadem basan Mehmet Çetin’in akıbeti belirsizliğini korurken, olayın merkezindeki isimlerden biri olan Bayram Akçay, hakkında iddiaları reddetmişti. Müge Anlı, bugünkü yayınında günlerdir çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken Bayram'a sert sözlerle tepki gösterdi.
32 yaşındaki Mehmet Çetin, 10 Ekim 2015'te Isparta'dan şüpheli şekilde kayboldu. Müge Anlı'nın kapısını çalan ailesi 10 yıldır izine rastlamadıkları oğullarının öldürüldüğünü düşünüyor. Baba Ali Çetin'in anlattıklarına göre Bayram Akçay'ın oğlu Mehmet Çetin'in cinsiyet değiştirdiğini ve Antalya'ya kaçtığını söylemesi dikkatlerini çekmişti.
Olayı daha da şüpheli hale getiren bir diğer gelişme ise Mehmet Çetin'in kaybolmadan önce kredi çekmesi ve hayat sigortası yaptırması oldu. İlginç bir şekilde, ölüm tazminatının Tarkan Gürakan isimli bir şahısa verilmesi talimatı verdiği ortaya çıktı. Tarkan Gürakan'ın Bayram Akçay ile arkadaş olduğu öğrenildi.
KAYITLAR MONTAJ
Bayram Akçay'ın akrabası Süleyman Demir, yayına gelerek Akçay'ın Mehmet'in bir oda dolusu parası olduğunu ve kendisine hediye olarak telefon aldığını söylediğini açıkladı. Demir, ses kayıtlarını da yayınladı. Akçay, kayıtların montaj olduğunu savundu.