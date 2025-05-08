Yaşam

Müge Anlı canlı yayında Bayram Akçay'a sert çıktı! "İtiraf edeceksin"

10 yıl önce Isparta'da sırra kadem basan Mehmet Çetin’in akıbeti belirsizliğini korurken, olayın merkezindeki isimlerden biri olan Bayram Akçay, hakkında iddiaları reddetmişti. Müge Anlı, bugünkü yayınında günlerdir çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken Bayram'a sert sözlerle tepki gösterdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Müge Anlı canlı yayında Bayram Akçay'a sert çıktı! "İtiraf edeceksin"

32 yaşındaki Mehmet Çetin, 10 Ekim 2015'te Isparta'dan şüpheli şekilde kayboldu. Müge Anlı'nın kapısını çalan ailesi 10 yıldır izine rastlamadıkları oğullarının öldürüldüğünü düşünüyor. Baba Ali Çetin'in anlattıklarına göre Bayram Akçay'ın oğlu Mehmet Çetin'in cinsiyet değiştirdiğini ve Antalya'ya kaçtığını söylemesi dikkatlerini çekmişti.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Olayı daha da şüpheli hale getiren bir diğer gelişme ise Mehmet Çetin'in kaybolmadan önce kredi çekmesi ve hayat sigortası yaptırması oldu. İlginç bir şekilde, ölüm tazminatının Tarkan Gürakan isimli bir şahısa verilmesi talimatı verdiği ortaya çıktı. Tarkan Gürakan'ın Bayram Akçay ile arkadaş olduğu öğrenildi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

KAYITLAR MONTAJ

Bayram Akçay'ın akrabası Süleyman Demir, yayına gelerek Akçay'ın Mehmet'in bir oda dolusu parası olduğunu ve kendisine hediye olarak telefon aldığını söylediğini açıkladı. Demir, ses kayıtlarını da yayınladı. Akçay, kayıtların montaj olduğunu savundu.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

ÖLÜM PLANI

Mehmet'in arkadaşı Mutlu'nun söyledikleri ise oldukça dikkat çekti. Mutlu Bey, Mehmet'i uyardığını ifade ederek ölüm planının detaylarını da anlattı. Plana göre; Mehmet Çetin, evde banyo gazından zehirlenecekti sahte ambulans ile müdahalede bulunulacaktı. Sigorta şirketine ise genç adamın öldüğü söylenerek sigorta parası alınacaktı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

"POLİSTEN GELDİĞİMDE ARIYORDU"

Programda Mehmet'in eşi Derya ile Bayram Akçay'ın başta birbirlerini tanımadıklarını söyledikleri, ancak daha sonra defalarca görüştükleri ortaya çıktı. Derya, "Polisten geldiğimde Bayram beni arıyordu" sözleriyle şaşkınlık yarattı. Ayrıca Mehmet'in babası Ali Bey'i telefonundan engellediği de belirtildi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

YALANLARIYLA HEDEF ŞAŞIRTTI

Bayram'ın emniyette verdiği ifadesinde, Kıymet Hanım'ın söz ettiği bıçaklı tehditten hiç bahsetmemesi dikkat çekti. Mutlu, Mehmet'in Bayram'a bıçak dayadığı günün cuma olduğunu söyledi. Müge Anlı da bu sözler üzerine "Senden laf almış olabilirler" dedi.

Süleyman Demir ise askere gideceği akşam Bayram ve Mehmet'in söz vermemesine rağmen eğlenceye gelmediğini hatırladığını söyledi.Bayram o gün nerede olduğunu açıklamayamadı. Stüdyoda ise gergin anlar yaşandı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

MEHMET ÇETİN'İN KAYBINDA ÇEMBER DARALIYOR!

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün tansiyon yine yüksekti. Anlı, Bayram'ın 22 Ekim'de polise verdiği ifadeleri bir bir okudu ve çelişkili beyanları nedeniyle onu sert sözlerle eleştirdi.

"İTİRAF EDECEKSİN"

Anlı, Bayram'a şu sözlerle yüklendi:

"Mehmet'in Antalya'da travesti niye polise söylemedin. Alın bunu, Sayın Savcım! Baştan ayağa yalancısın. Bu çocuğu öldürmüşsün ya da öldürenlerin yanındaydın. Benim burada en çok kızdığım şey, yıllarca bu insanlara 'Sizin çocuğunuz kadın oldu' deyip üstlerine gitmen oldu. Adamı kadın ettin, sermaye ettin, pavyonlarda onun ismiyle gezdin. Yapmadıysan niye polise söylemedin? İtiraf edeceksin artık, sıkıldım ben."