Maltepe sahil şeridinde müsilaj görüldü

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Maltepe sahil şeridinde müsilaj (deniz salyası) görüldü. Kıyıya yakın bölgelerde yoğunlaşan beyazımsı tabaka dron ile görüntülendi.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 14:02

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Marmara Denizi'nde daha önce 2007-2008 ve 2021 yıllarında gözlemlenen müsilaj oluşumu, deniz ekosistemini bu yıl da tehdit ediyor. Deniz salyası olarak bilinen müsilaj, Anadolu Yakası'nda bulunan Maltepe sahil şeridinde yeniden görüldü. Denizin yüzeyinde tabaka halinde yayılan ve kıyıya yakın bölgelerde etkili olan müsilaj oluşumu havadan görüntülendi.

"BU SORUNUN TEMELİ DUYARSIZLIK VE EĞİTİM EKSİKLİĞİ"

Ercan Kumru isimli bir vatandaş, "Akıntının yoğun olduğu yerlerde deniz bir şekilde kendini temizleyebiliyor. Ama akıntının olmadığı, insanların teknelerini bağladığı ve vakit geçirdiği yerlerde kirlenme daha hızlı oluyor. Denizlerdeki yararlı bakteriler azalıyor, ekosistem bozuluyor. Bu, kendi kendini hasta eden bir deniz demek. Üzücü olan, bu hastalığın sebebinin biz insanlar olması" dedi. Çevre bilincinin toplumda yeterince oluşmadığına dikkat çeken Kumru, "Bu sorunun temeli insanlarımızın duyarsızlığı ve eğitim eksikliği. Bizde çevre eğitimi yeterince önemsenmiyor" diye konuştu.

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