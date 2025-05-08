Park halindeki araç alev alev yandı! Yer: Büyükçekmece

İstanbul Büyükçekmece Gölü yakınlarında park halinde bulunan bir araçta yangın çıktı. Alevler nedeniyle araç hurdaya dönerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 13:14

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Büyükçekmece Gölü yakınlarında park halinde olan araçta çıkan yangın söndürüldü. Yangın, saat 10.00 sıralarında Büyükçekmece'deki Karağaç Köyü yolunda park halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre; Büyükçekmece Gölüne balık avlamaya gelen bir kişi, otomobilini Hezarfen Havalimanı yakınlarına park etti. Henüz bilinmeyen bir sebeple alev alan otomobili görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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