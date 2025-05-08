Küçükçekmece'deki 6 katlı binada yangın: Dairede hasar oluştu
Küçükçekmece'de bulunan 6 katlı binada akşam saatleri yangın meydana geldi. Alevler binanın en üst katında çıkarken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Yangın saat 20.30 sıralarında İnönü Mahallesi 1309. Sokak'ta bulunan 6 katlı binada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle en üst katta bulunan dairede yangın meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.