Küçükçekmece'deki 6 katlı binada yangın: Dairede hasar oluştu

Küçükçekmece'de bulunan 6 katlı binada akşam saatleri yangın meydana geldi. Alevler binanın en üst katında çıkarken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 04:20

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Yangın saat 20.30 sıralarında İnönü Mahallesi 1309. Sokak'ta bulunan 6 katlı binada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle en üst katta bulunan dairede yangın meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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