Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı

Konya'nın Meram ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ağır yaralanırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 01:51

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Harmancık Mahallesi Hatıp Caddesi üzerinde saat 00.15 sıralarında meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kaza sonucu sürücü ağır yaralanırken İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Antalya Çevre Yolu Caddesi istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan A.Ş. idaresindeki 61 BB 690 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası refüjdeki ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. A.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kaza yapan otomobil, emniyet otoparkına kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

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