İnci kefalinin tatlı sulara yolculuğu devam ediyor

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 11:54

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Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da göle dökülen tatlı sulara giden inci kefalleri, yumurtalarını tatlı sulardaki üreme alanlarına bırakıyor.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, güvenlik korucuları, Van Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göç yolculuğundaki balıkları korumak için çalışma yürütüyor.

Akarsuların göle döküldüğü bölgeleri, sulak alanları ve dere kenarlarını teknolojik imkanları da kullanarak kontrol altında tutan ekipler, kaçak avcılığı önlemeye çalışıyor.

Göçün en yoğun yaşandığı Van'ın Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı'nda ekiplerin yaptığı denetimlere katılan Kaymakam Melih Aydoğan, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Aydoğan, Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden balıkların 15 Nisan-15 Temmuz arasında avlanmasının yasak olduğunu anımsattı.

Balıkların korunmasına yönelik önlemler aldıklarını dile getiren Aydoğan, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimiz 24 saat esaslı çalışma yapıyor. Bölgemizin belli noktalarında inci kefalinin göçünü vatandaşlarımızın izlemeleri ve bu eşsiz görüntüye şahitlik etmeleri önemli. Bu nedenle bu dönemde bütün vatandaşlarımızı inci kefalinin mucizevi göçünü izlemeye davet ediyoruz. Bu göçü Bendimahi Çayı boyunca izleyebilirler. Bu dönemde balığın avlanması yasak olduğu için tedbirlere riayet ederek, onları koruyarak hareket edilmesi gerekiyor. Bu şekilde de gelecek nesillere inci kefalini aktarmış olacağız."

Denetime, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, Muradiye Cumhuriyet Savcısı Muhammet Atmaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Çatal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ömer Üresin ve diğer yetkililer katıldı.