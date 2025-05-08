Drift yapan sürücünün otomobiline tabure fırlattı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir esnaf, cadde üzerinde drift atan sürücünün otomobiline tabure fırlattı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 11:57

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Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde gece saatlerinde iki sürücü, otomobiliyle kavşakta drift attı. Bu sırada durumdan rahatsız olan bir esnaf, iş yerindeki tabureyi kapıp, otomobile doğru koştu. Esnafı gören sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada esnaf elindeki tabureyi otomobile doğru fırlattı. Tabura araca isabet ederken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.