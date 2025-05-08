Erzincan'da siber suç operasyonu! 9 kişi yakalandı
Erzincan'da siber suçlarla mücadele kapsamında başlatılan operasyonlarda tespit edilen adreslerine baskın yapıldı. Yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken adreslerde çok sayıda suç malzemesi ele geçirildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı bahis ve şans oyunları oynattığı şüphesi ile belirlenen adreslerine baskın düzenledi. Yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca gönderilen "Masak Analiz Raporlarına" istinaden 7258 sayılı yasanın 5.1/c maddesine muhalefet futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında yapılan çalışmalarda, 9 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca, 7 adet telefon, 4 adet tablet, 3 adet HDD disk, 7 adet USB ve dijital materyal ele geçirildi.
Konu ile alakalı yakalanan şahıslar hakkında işlemler devam etmekte.