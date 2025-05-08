Erzincan'da siber suç operasyonu! 9 kişi yakalandı

Erzincan'da siber suçlarla mücadele kapsamında başlatılan operasyonlarda tespit edilen adreslerine baskın yapıldı. Yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken adreslerde çok sayıda suç malzemesi ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 01:49

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı bahis ve şans oyunları oynattığı şüphesi ile belirlenen adreslerine baskın düzenledi. Yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca gönderilen "Masak Analiz Raporlarına" istinaden 7258 sayılı yasanın 5.1/c maddesine muhalefet futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında yapılan çalışmalarda, 9 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca, 7 adet telefon, 4 adet tablet, 3 adet HDD disk, 7 adet USB ve dijital materyal ele geçirildi.

Konu ile alakalı yakalanan şahıslar hakkında işlemler devam etmekte.

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