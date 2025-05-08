Kontrolden çıkan motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Hatay'ın dört yol ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 01:35

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Altınçağ Mahallesi Kuzuculu kavşağı mevkiinde yaşanan olayda B.U. idaresindeki 31 AUV 304 plakalı motosiklet, 01 GP 567 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü ve araçta bulunan E.A. isimli şahıs yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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