Yayaya yol vermek isterken arkadan gelen araçlar çarptı

Sakarya'da bir otomobile yayaya yol vermek için durduğu sırada arkadan gelen 2 otomobil çarptı. Kazada araç alev alırken, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 12:23

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Sakarya'da yayaya yol vermek için duran otomobile, arkadan gelen 2 otomobil çarptı. Kazada alev alan otomobildeki yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde, Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Orhangazi Caddesi'nden şehir merkezine doğru giden otomobilin sürücüsü, yaya geçidinden geçen yaya yol vermek için durdu. Bu sırada arkadan gelen otomobil, bu araca çarptı. Kazaya başka bir otomobil daha karıştı. Öndeki araç alev alırken, yangına müdahaleyi çevredekiler yaptı. Otomobildeki yangın, yangın tüpüyle müdahaleyle söndürüldü.

Kaza ve sonrasında yaşananlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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