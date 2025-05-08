Antalya'da otomobil yön levhası direğine çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı’nda kontrolden çıkan bir otomobil, yön levhası direğine çarptı. Kazada araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 15:52

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin yön levhasının direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı'nda Turhan D. (60) idaresindeki 07 ASR 078 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yön levhasının demir direğine çarptı.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü Turhan D, otomobilde bulunan Muharrem Çırak (50) ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Muharrem Çırak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Çırak'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bilecik'e götürüldü. Tedavileri süren diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

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