Bursa'da katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti | Alkollü sürücü çalıların arasında saklanırken bulundu

Bursa'da alkollü sürücü çalıların arasında saklanırken yakalandı (DHA)



ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ÇALILARIN ARASINDA BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler cip sürücüsünü araçta bulamadı. Kaza yerini terk ettiği düşünülen sürücü için çevrede arama yapıldı. 47 yaşındaki Y.S. yaklaşık yarım saat süren arama çalışmalarının sonunda kaza yerine yakın bir bölgede çalıların arasında saklanırken bulundu.

Bursa'da alkollü sürücü çalıların arasında saklanırken yakalandı (DHA) Yaralı olduğu belirlenen Y.S. sağlık ekiplerinin ilk kontrolünden sonra ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Y.S.'nin, 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Bursa'da katliam gibi kaza (DHA) Kaza yerine gelen Orhangazi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri tamamladıktan sonra cenazeler Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.