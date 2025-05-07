Yaşam

Bursa’da park halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde park halindeki otomobil, motor kısmında meydana gelen arıza sonrası alev aldı. Otomobil yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Bursa’da park halindeki otomobil alev alev yandı

Olay, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine fark edildi. Görüntülerde, araçtan önce dumanlar yükseldi, ardından kısa sürede alevler motor kısmından kaputa sıçradı.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Çevredeki vatandaşlar, yangını söndürmek için ilk müdahalede bulunmaya çalışsa da başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.