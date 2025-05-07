Adana'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa hapis cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası verildi.

Giriş Tarihi: 07.05.2025 10:21

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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık G.A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 7 Haziran 2024'te Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki evinde poşete gizlediği 25,73 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, G.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

G.A. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.