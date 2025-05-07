Ölen sahibinin mezarından ayrılmıyor! Görenleri duygulandırdı
Nevşehir’de 6 gün önce hayatını kaybeden Nuri Gümüş’ün köpeği Garip, sahibinin mezarından ayrılmıyor. Her gün mezar başında saatlerce bekleyen Garip’in bu vefalı davranışı, Gümüş’ün ailesini ve görenleri derinden duygulandırdı.
Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde yaşayan 75 yaşındaki Nuri Gümüş, yaklaşık 5 yıl önce sokakta bulduğu bir köpeği sahiplenerek Garip adını verdi. Yıllar süren bu dostluğu, Nuri Gümüş'ün vefatı ayırdı.
Gümüş'ün vefatı hem ailesini, hem de dostluk kurduğu köpeği Garip'i çok etkiledi. Garip, kendisini sahiplenen ve 5 yıl boyunca arkadaşlık eden sahibinin mezarı başından hiç ayrılmıyor.
Nuri Gümüş'ün kızı Nuran Çetinkaya, "Biz İstanbul'da kalıyoruz. Köyde babam ile yaşayan ve yalnızlığına ortak olan tek kişi bu Garip'ti. Babama Garip Hasan'ın oğlu derler. Bu nedenle babam da bu köpeğe garip ismini koydu. Köpek sürekli babamla gezerdi. Babamı defnettikten sonra Garip gece gündüz burada yatıyor. Garip babamın en yakın dostuydu" dedi.