Yaşam

Tekirdağ'da denizin rengi değişti, ağır koku yayıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa sahilinde kızıl yosun, alg ve plankton patlaması nedeniyle denizin rengi değişti, bölgede yoğun ve ağır bir koku oluştu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Tekirdağ'da denizin rengi değişti, ağır koku yayıldı

Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Süleymanpaşa kıyılarında son günlerde kızıl yosunların yoğun şekilde biriktiği gözlemlendi. Bununla birlikte meydana gelen alg ve plankton patlaması nedeniyle deniz suyu yer yer kahverengiye döndü. Sahil boyunca ağır ve keskin bir koku hissedildi.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ AĞIR KOKU YAYILDI

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarlar üzerine kıyı hattında incelemelerde bulundu. İlk değerlendirmelerde, sıcaklık artışı ve organik madde yoğunluğunun plankton çoğalmasını tetiklediği öne sürülüyor.