Dolandırıcılardan akılalmaz oyun! Bakanlık görevlisiyiz’ deyip kapı kapı gezdiler
Avcılar’da girdikleri apartmanlarda kapıları çalan şüpheliler, 'veri takibi' yaptıklarını söyleyip binadaki bazı kişilerin kimlik bilgilerini alıp tablete kaydetti. 'Engelli derneğine bağış' adı altında para da toplayan şüpheliler sahte makbuz da kesti. Vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı.
Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde ellerindeki sahte antetli kağıtlar ve bakanlık logolu sahte belgelerle binalara girerek kendilerini İçişleri Bakanlığı görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin 'veri takibi' yaptıklarını öne sürerek kimliklerini istediği ortaya çıktı.
Gittikleri binalarda oturanların kişisel verilerini topladıktan sonra belgeleri imzalatan şüphelilerin bazı kişilerden 'Engelli Derneğine Bağış' adı altında para alarak sahte makbuz kestiği tespit edildi. Bu kişilerin hareketlerinden ve uygulamadan şüphelenen mahalleliler polise ve mahalle muhtarına başvurarak bilgi istedi.
'MUHTAR VATANDAŞLARI UYARDI'
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Avcılar Kaymakamlığı'ndan bilgi alarak İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir çalışmasının olmadığının öğrenen mahalle muhtarı Zehra Er, şüphelilerin bazı binalardaki güvenlik kamera görüntülerini ve cep telefonu görüntülerini topladı.