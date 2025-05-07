Dolandırıcılardan akılalmaz oyun! Bakanlık görevlisiyiz’ deyip kapı kapı gezdiler

'Bakanlık görevlisiyiz' diyerek kimlik bilgisi alıp bağış topladılar (DHA)

"MADDİ VE MANEVİ KAYIPLARA YOL AÇABİLİRLER"

İçişleri Bakanlığı'nın kişisel verileri toplama görevi bulunmadığını, Türk vatandaşlarının yüzde 80'inin yeni tip kimlik kullandığını ve dolayısıyla bütün kimlik verilerinin bakanlık bünyesinde bulunduğunu hatırlatan Adli Bilişim Uzmanı ve Emekli Polis Memuru İsa Altun, "Dolandırıcılar zaman zaman yine antenli kağıtlarla imza attırmak suretiyle vatandaşı borçlandırıp maddi ve manevi kayıplara da yol açabilmektedir. Eğer bir vatandaşımız hastalık, yaşlılık ya da bazı engellerden dolayı yeni bir kimlik alamıyorsa nüfus müdürlüğü görevlileri göndermek suretiyle yüksek güvenlikli bir ortamda kişinin parmak izini alabilir. Bu da vatandaşın isteği doğrultusunda gerçekleşen bir durumdur. Dolayısıyla kendilerini polis, nüfus müdürlüğü ya da bakanlığın bir görevlisi gibi gösterip kapıları çalmak suretiyle evleri ziyaret ederek parmak izi biyometri verileri ya da diğer kişisel verileri herhangi bir anket ya da bir çalışma adı altında isteyenlerden uzak durulmasında fayda var. Bu tür durumlarda derhal polis jandarma ya da 112'yi arayıp bu şahısların çalışma yapmasını engellemekte fayda var" dedi.