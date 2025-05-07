Kayseri'de otomobil ağaçlara çarpıp ters döndü: 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin ağaçlara çarpıp ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 07.05.2025 09:12

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Kaza, Yeniköy Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 ANC 205 plakalı otomobil, orta refüjdeki ağaçlara çarparak ters döndü. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.