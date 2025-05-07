Çaldığı motosiklet arızalanınca park edip başka motosiklet çalan hırsız polisten kaçamadı

Hatay'da çaldığı motosiklet arızalanan hırsız, evin bahçesinde park halindeki başka bir motosikleti çalarak yoluna devam etmişti. Olayla ilgili sürdürülen çalışmalar kapsamında 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Giriş Tarihi: 07.05.2025 09:20

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Olay, Reyhanlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde 1 Mayıs tarihinde gece saatlerinde yaşanmıştı.

Gece saatlerinde motosiklet avına çıkan hırsız, çaldığı motosikletle gezerken arızalandığını fark etmiş ve arızalı motosikleti ileride bir noktada park ederek evin bahçesinden başka bir motosiklet çalmıştı. Anbean güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlıkla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda motosiklet hırsızlığı olayının şüphelileri Y.A. ile A.İ. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan A.İ. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.