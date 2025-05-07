Yaşam

Çaldığı motosiklet arızalanınca park edip başka motosiklet çalan hırsız polisten kaçamadı

Hatay'da çaldığı motosiklet arızalanan hırsız, evin bahçesinde park halindeki başka bir motosikleti çalarak yoluna devam etmişti. Olayla ilgili sürdürülen çalışmalar kapsamında 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Çaldığı motosiklet arızalanınca park edip başka motosiklet çalan hırsız polisten kaçamadı

Olay, Reyhanlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde 1 Mayıs tarihinde gece saatlerinde yaşanmıştı.

ÇALDIĞI MOTOSİKLET ARIZALANINCA BAŞKA MOTOSİKLET ÇALDI

Gece saatlerinde motosiklet avına çıkan hırsız, çaldığı motosikletle gezerken arızalandığını fark etmiş ve arızalı motosikleti ileride bir noktada park ederek evin bahçesinden başka bir motosiklet çalmıştı. Anbean güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlıkla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda motosiklet hırsızlığı olayının şüphelileri Y.A. ile A.İ. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan A.İ. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.