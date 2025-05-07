Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Yarbaşı köyü yakınlarında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü Erdem Akkuş, kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 07.05.2025 09:09

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İ.S. idaresindeki 02 AEV 163 plakalı otomobil, Erdem Akkuş'un kullandığı 02 ADE 863 plakalı motosikletle Yarbaşı köyü yakınlarında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Erdem Akkuş, kurtarılamadı.

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