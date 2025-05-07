Yaşam

Karabük’te dedektörle define arayan 2 kişi fotokapana yansıdı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ayı, karaca, tilki, domuz, tavşan ve sansar ile dedektörle define arayan 2 kişi fotokapana yansıdı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonrası Jandarma ekipleri definecileri yakalamak için çalışma başlattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Karabük’te dedektörle define arayan 2 kişi fotokapana yansıdı

Safranbolu'nun 1750 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'nda yaban hayatını izlemek isteyen bir doğasever, ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

DEDEKTÖRLE DEFİNE ARAYAN 2 KİŞİ FOTOKAPANA YANSIDI

Doğasever tarafından yerleştirilen fotokapana ayı, karaca, tilki, domuz, tavşan ve sansar gibi yabani hayvanlar ile dedektörle define arayan 2 kişi yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Jandarma ekipleri define arayan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.