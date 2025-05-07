Sulama göletinde tehlike sinyali

Erzurum'a bağlı Oltu ilçesi Toprakkale Mahallesi'nde Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen sulama göleti, bu yıl yağışların normalin üzerinde seyretmesi nedeniyle taştı.

Giriş Tarihi: 07.05.2025 14:52

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10 bin dönüm kıraç araziyi sulaması planlanan göletin su seviyesi savaklardan taşmaya başlarken, araziye ulaşım yolu tamamen su altında kaldı. Toprakkale Mahalle Muhtarı Gani Eken, göletin doluluk oranının endişe verici seviyelere ulaştığını belirtti. Savakların bir an önce beton dökülüp göletin gövdesini sağlamlaştırmak gerektiğini anlatan Eken, "Bu gölet Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'in girişimleriyle yapıldı. Köyümüze büyük bir katkı sundu. Ancak bu yıl yağışların yoğun olması nedeniyle su seviyesi çok yükseldi. Savak kısmından taşmaya başladı. En büyük korkumuz, göletin gövdesinin zarar görmesi" dedi.

Taşkınla birlikte araziye giden yolun da kullanılamaz hale geldiğini vurgulayan Muhtar Eken, "Bir an önce bu yola müdahale edilmesini ve yeni bir yol yapılmasını istiyoruz" çağrısında bulundu.

Muhtar Eken, yapılan hizmetlerden dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ekibine teşekkür etti. Ayrıca gölet çevresinde ağaçlandırma çalışmaları yapacak olan Oltu Orman İşletme Müdürü Atakan Akalan'a da katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

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