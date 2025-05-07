Yaşam

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında denizde erkek cesedi bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Denizin yaklaşık 150-200 metre açığında bir kişinin hareketsiz halde olduğu ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan erkek cesedi, Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yabancı uyruklu olabileceği değerlendiriliyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN