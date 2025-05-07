Sosyal medyadaki röportajda Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti! Arif Kocabıyık tutuklandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medyada yer alan röportajda, hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan Arif Kocabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu kapsamda gözaltına alınarak Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Kocabıyık, tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği belirlenen sosyal medya hesabı yöneticisinin Antalya'da gözaltına alındığını bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamada, İnstagram sosyal medya platformunda "ilavetv.07" rumuzlu hesap yöneticisi Arif Kocabıyık'ın, sosyal medyada yer alan röportaj sırasında Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığının belirlendiği kaydedildi.
TUTUKLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla Antalya'da gözaltına alınan Arif Kocabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Kocabıyık, tutuklandı.