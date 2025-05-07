Eski sevgili tuzağı kabusa dönüştü! Buluşma yerinde dehşet veren olay

İstanbul Fatih'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Eski sevgiliyle buluşmak için bir apart otel giden Seyhan K. burada hayatının şokunu yaşadı. 2 kişi tarafından darp edilen mağdur, saldırganlara da 150 bin TL'sini kaptırdı. Yakalanan şüphelilerin 23 yıla kadar hapsi isteniyor.

Giriş Tarihi: 07.05.2025 08:54

Paylaş



ABONE OL

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz kasım ayında yaşanan olay, film sahnelerini aratmadı. Seyhan K., eski sevgilisi Emine U. tarafından yeniden birlikte olma vaadiyle tuzağa düşürüldü. Buluşmak üzere bir aparta giden Seyhan K., burada iki kişi tarafından darp edilerek görüntüleri videoya kaydedildi. Şüpheliler, Seyhan K.'dan tehditle 150 bin TL aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. Gözaltına alınıp tutuklanan 4 şüpheli hakkında 23 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Emine U. (33) geçtiğimiz kasım ayında, daha önce birlikte olduğu Seyhan K. (37) ile bir apartta buluştu. Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan aparta gelen Seyhan K.'yi, şüpheli Emine U. ve arkadaşı Hatice Y. (23) karşıladı. Bir süre sonra duşa giren Seyhan K., banyodan çıktığında Bünyamin Y. (21) ile Yusuf Ö.'yü (25) karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı.

VİDEOYA ALIP TEHDİTLE PARALARINI ALDILAR

Yusuf Ö. eline aldığı telefonla Seyhan K.'yı kayıt altına alırken diğer şüpheli Bünyamin Y., mağdur kişiyi darbetmeye başladı. Şüpheli kadınlar evden çıkarken şahıslar Seyhan K.'dan 400 bin TL para isteyip olumsuz yanıt alınca durumu ailesine anlatıp ellerindeki bıçakla öldürmekle tehdit etti.

Korkuya kapılan Seyhan K. arkadaşlarından aldığı 150 bin lira parayı şüpheli Yusuf Ö.'nün hesabına gönderdi. Bünyamin Y. ve Yusuf Ö., kalan 250 bin lirayı hesaba göndermemesi halinde videoyu Seyhan K.'nın ailesine göndermekle tehdit edip kaçtı. Seyhan K. şahıslardan şikâyetçi oldu. Polis ekiplerinin kısa sürede yakalayıp gözaltına aldığı dört şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Emine U., Hatice Y., Yusuf Ö., ve Bünyamin Y., hakkında 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Geceleyin Yağma' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçlarından 23 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede; para trafiğinin, çekilen video kaydının doğrulandığı, şüphelilerin eylem birliği içinde hareket edip her birinin olayın faili olduğu kaydedildi. Şüpheliler hakkında dava açmak için yeterli delilin oluştuğu aktarıldı. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN