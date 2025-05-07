Kırklareli Valiliği ormanlara girişin yasaklandığını duyurdu!
Kırklareli Valiliği, kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. 8 Mayıs'ta başlayacak olan yasağın 31 Ekim'e kadar süreceği belirtildi.
Kırklareli Valiliği, 8 Mayıs-31 Ekim'de kent genelindeki ormanlık alanlara girişleri yasakladı.
Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele ve yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar nedeniyle ormanlara girişlerin 177 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Bu konuda duyarlı olunması istenen açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtildi.