Yaşam

Tokat'ta küçük kıza cinsel istismar skandalı! 2 tutuklama

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 14 yaşındaki kızlarının 2 şüpheli tarafından cinsel istismara uğradığı iddiasıyla aile şikayette bulundu. Kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Tokat'ta küçük kıza cinsel istismar skandalı! 2 tutuklama

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşı küçük bir kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki E.Ş'nin ailesi, kızlarına istismarda bulunduklarını öne sürerek Y.Ç. (16) ve Ç.Ö. (23) hakkında şikayette bulundu.

TUTUKLANDILAR

Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar, "cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklandı.

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