Tokat'ta küçük kıza cinsel istismar skandalı! 2 tutuklama
Tokat’ın Erbaa ilçesinde 14 yaşındaki kızlarının 2 şüpheli tarafından cinsel istismara uğradığı iddiasıyla aile şikayette bulundu. Kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşı küçük bir kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki E.Ş'nin ailesi, kızlarına istismarda bulunduklarını öne sürerek Y.Ç. (16) ve Ç.Ö. (23) hakkında şikayette bulundu.
TUTUKLANDILAR
Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar, "cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklandı.