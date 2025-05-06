Sabiha Gökçen Avrupa’nın zirvesinde

ACI Europe’un yayımladığı mart ayı raporuna göre İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı unvanını kazandı.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 19:17

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Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe), 2025 yılı mart ayına ait Hava Trafik Raporu'nu yayımladı. Raporda, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dikkat çekici bir başarıya imza atarak Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı olarak öne çıktı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki ve havalimanının işletmecisi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, bu başarının Türkiye'nin havacılık sektöründeki yükselişini yansıttığı vurgulandı.

40 MİLYONUN ÜZERİNDE YOLCUYA HİZMET

Açıklamada, marttaki yolcu sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artış sağlayan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın, 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren havalimanları kategorisinde geçen yıla kıyasla Avrupa'da en hızlı büyüyen havalimanı olduğu belirtildi.

EN FAZLA BÜYÜME GÖSTEREN 2. HAVALİMANI

Yılın ilk çeyreğinde de geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısının yüzde 9 arttığına işaret edilen açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bu artışla da Avrupa'daki havalimanları arasında en fazla büyüme gösteren ikinci havalimanı olduğu kaydedildi.

Bu başarıda emeği geçen tüm çalışan ve yolculara teşekkür edilen açıklamada, "Havacılıkta geleceğin rotası olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

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