Kadıköy'deki 10 katlı binada yangın paniği: 1 kişi yaşamını yitirdi
Kadıköy'de akşam saatleri 10 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı. Dumanın kısa sürede yükselmesiyle çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.
Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Aktepe Sokak'ta bulunan 10 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Saat 20.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde yalnız yaşadığı öğrenilen Süha Oğuzertem ağır yaralandı.
Oğuzertem, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Oğuzertem'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.