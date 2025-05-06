Kadıköy'deki 10 katlı binada yangın paniği: 1 kişi yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 06.05.2025 22:14

Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Aktepe Sokak'ta bulunan 10 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Saat 20.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kadıköy çıkan 10 katlı binadaki yangında evinde yalnız yaşayan Süha Oğuzertem ağır yaralanmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (DHA)

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde yalnız yaşadığı öğrenilen Süha Oğuzertem ağır yaralandı.

Oğuzertem, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Oğuzertem'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.