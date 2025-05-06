Tekirdağ’da korkunç kaza! 1 ağır yaralı
Tekirdağ Çerkezköy'de yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı, kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Kaza, Çerkezköy-Çorlu yan yolu üzerinde meydana geldi. R.Y. yönetimindeki 59 M 8606 plakalı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu minibüsü ile K.Ç. idaresindeki 34 TZ 2381 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Çorlu'dan Saray istikametine seyreden minibüste 5 yolcu bulunurken, çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü K.Ç. ağır yaralandı. Minibüsteki yolcular kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.