Tekirdağ’da korkunç kaza! 1 ağır yaralı

Tekirdağ Çerkezköy'de yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 01:54

Paylaş



ABONE OL

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı, kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, Çerkezköy-Çorlu yan yolu üzerinde meydana geldi. R.Y. yönetimindeki 59 M 8606 plakalı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu minibüsü ile K.Ç. idaresindeki 34 TZ 2381 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çorlu'dan Saray istikametine seyreden minibüste 5 yolcu bulunurken, çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü K.Ç. ağır yaralandı. Minibüsteki yolcular kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN