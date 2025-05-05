Konya'daki 4 katlı binada doğal gaz patlaması! Nedeni ortaya çıktı! Patlama anı kamerada

Giriş Tarihi: 05.05.2025 02:32

Olay, saat 02.00 sıralarında Karatay ilçesi Menzil Caddesi'nde bir apartmanın 3'ncü katında meydana geldi. Binanın 3'üncü katında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Bina sakinleri panik ve korku ile uykularından uyanırken, ihbar üzerine adrese itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

12 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralanan 12 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürdü. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, binanın çevresini araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri ise ilk belirlemelere göre doğal gaz sızıntısından kaynaklı olduğu öne sürülen patlama ve ardından çıkan yangına müdahale başlattı.

PATLAMANIN NEDENİ DOĞAL GAZ BORUSUNUN KESİLMESİ

Konya'da 13 kişinin yaralandığı apartmandaki patlamanın, eşinden ayrı yaşayan Osman Ç.'nin (31) oturduğu dairedeki doğal gaz borusunu kesmesi sonucu sızan gazdan kaynaklandığı belirlendi. Eşine, "Gelmezsen evi de yakacağım. Kendimi de yakacağım" diye mesaj attığı öne sürülen Osman Ç.'nin, vücudunda 3'üncü derece yanık oluştuğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Konya'da eşinden ayrı yaşayan Osman Ç.'nin (31) oturduğu dairede meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama, yan binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce bir parlama oluştuğu, ardından da patlamayla birlikte pencere ve beton parçalarının çevre saçıldığı ve toz bulutunun oluştuğu görüldü.