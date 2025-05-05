Konya'daki 4 katlı binada doğal gaz patlaması! Nedeni ortaya çıktı! Patlama anı kamerada
Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın 3'ncü katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi. Olayda 12 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki en yakın hastanelere kaldırılırken, 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaşanan patlama nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri artırıldı. Mahallede bulunan binaların camları patlarken park halindeki araçlar büyük hasar aldı. Patlamanın etkisiyle çıkan yangın kontrol altına alındı. Öte yandan patlamanın nedeni belirlenirken, patlama anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Karatay ilçesi Menzil Caddesi'nde bir apartmanın 3'ncü katında meydana geldi. Binanın 3'üncü katında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Bina sakinleri panik ve korku ile uykularından uyanırken, ihbar üzerine adrese itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
12 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralanan 12 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürdü. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, binanın çevresini araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri ise ilk belirlemelere göre doğal gaz sızıntısından kaynaklı olduğu öne sürülen patlama ve ardından çıkan yangına müdahale başlattı.
PATLAMANIN NEDENİ DOĞAL GAZ BORUSUNUN KESİLMESİ
Konya'da 13 kişinin yaralandığı apartmandaki patlamanın, eşinden ayrı yaşayan Osman Ç.'nin (31) oturduğu dairedeki doğal gaz borusunu kesmesi sonucu sızan gazdan kaynaklandığı belirlendi. Eşine, "Gelmezsen evi de yakacağım. Kendimi de yakacağım" diye mesaj attığı öne sürülen Osman Ç.'nin, vücudunda 3'üncü derece yanık oluştuğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
PATLAMA ANI KAMERADA
Konya'da eşinden ayrı yaşayan Osman Ç.'nin (31) oturduğu dairede meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama, yan binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce bir parlama oluştuğu, ardından da patlamayla birlikte pencere ve beton parçalarının çevre saçıldığı ve toz bulutunun oluştuğu görüldü.
"DEPREM OLUYOR SANDIK"
Sitede oturan Fatih Çetintaş, patlamayla birlikte sokağa çıktıklarını belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Gece uyuduk. Bir anda patlama oldu. Biz dedik, 'Herhalde deprem oluyor.' Camdan gördüğümüzde evi alevler almıştı. Doğal gaz patlaması olduğunu duyduk ve dışarı çıktık. Yardımcı olmaya başladık. Biz de bekliyoruz, şu an nedir durum, tam bilmiyoruz. Duyduğumuza göre 1'i ağır, 13 yaralı varmış. Biraz hasar var binalarda, camlar patladı. Komşularımızın araçlarında hasar var. Patlamanın olduğu yerde de 1 kişi varmış ve yan daireye de sıçrayınca yaralı sayısı artmış."
Ramazan Kutlu ise "Duyduğumuza göre patlamanın olduğu evde oturan yalnızmış. Eşiyle 1-2 tartışmasına tanık olduk. Tabii bu tartışma 6 ay kadar oldu. Eşi de 2-3 ay önce ayrılmış. Şimdi geldiğimde duydum ben de 'Gelirsen gel gelmezsen evi de yakacağım. Kendimi de yakacağım' şeklinde bir mesaj atmış eşine. Sonrasını bilmiyoruz. Patlama oldu zaten. Ben yatmıştım, uyandım hemen çoluk, çocuğa baktım. Onlarda bir şey olmayınca aşağı indim. Binanın doğal gazını kapattım. Komşularla çıktık. Evlerimizde biraz sıkıntı var. Sadece o cephede 6 dairenin 6'sında hasar var. Diğer binalarda hasarlar var. Patlamanın olduğu binada 16 daire var ve çatı katında da oturanlar var. Çatı katıyla birlikte 17 daire var. Hepsi hasarlıymış" diye konuştu.
1'İNİN DURUMU AĞIR
A Haber muhabiri Ahmet Çelik, Konya'daki yangına ilişkin son bilgiyi aktardı.
Çelik; "Konya'nın Karatay ilçesi Menzil Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3'ncü katında patlama meydana geldi. Patlamanın doğal gazdan kaynaklandığı belirlendi. Edindiğimiz son bilgiye göre 12 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumu ağır.