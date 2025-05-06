Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Katil olayı arkadaşlarına gülerek anlatmış

Giriş Tarihi: 06.05.2025 09:58

Dava dosyasına giren görüntülerde, katil ve suç ortağının olay sonrası Fikirtepe Metrobüs durağına gittiği ve orada arkadaşlarıyla buluştuğu anlar yer alıyor.

24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için pazara giden Minguzzi, iki kişi tarafından saldırıya uğradı ve 9 Şubat'ta hayatını kaybetti. Kan donduran görüntüler olayın dehşetini gözler önüne serdi.

Katil cinayet sonrası metrobüs durağında arkadaşlarıyla buluşup olay anını anlattı (ahaber.com.tr)

İKİSİNİN DE ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Arkadaşlarıyla birlikte metrobüse binen katil ve suç ortağı bu görüntülerden kısa bir süre sonra yakalanmıştı. Her ikisinin de daha önce çok sayıda sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

MEZARI TAHRİP EDENLER HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Mattia Ahmet'in mezarının tahrip edilmesiyle ilgili de duruşma tarihi belli oldu. Tutuklu sanık Duran Aydın ilk kez 27 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. Mahkeme, Mattia Ahmet'in babası müşteki Andrea Minguzzi hakkında da duruşmaya zorla getirme emri çıkardı.