Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Katil olayı arkadaşlarına gülerek anlatmış
24 Ocak’ta Kadıköy’de kaykay malzemesi almak isterken iki kişi tarafından saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 9 Şubat’ta hayatını kaybetti. Olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına girdi. Kayıtlarda, saldırganların olay sonrası Fikirtepe Metrobüs durağında arkadaşlarıyla buluştuğu, katilin ise cinayeti gülerek anlattığı görülüyor.
24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için pazara giden Minguzzi, iki kişi tarafından saldırıya uğradı ve 9 Şubat'ta hayatını kaybetti. Kan donduran görüntüler olayın dehşetini gözler önüne serdi.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıya dair yeni görüntüler ortaya çıktı.
NASIL BIÇAKLADIĞINI GÜLEREK ANLATMIŞ
Dava dosyasına giren görüntülerde, katil ve suç ortağının olay sonrası Fikirtepe Metrobüs durağına gittiği ve orada arkadaşlarıyla buluştuğu anlar yer alıyor.
Katilin metrobüs durağındaki arkadaşlarına Ahmet Minguzzi'yi nasıl bıçakladığını gülerek anlattığı görülüyor.
İKİSİNİN DE ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR
Arkadaşlarıyla birlikte metrobüse binen katil ve suç ortağı bu görüntülerden kısa bir süre sonra yakalanmıştı. Her ikisinin de daha önce çok sayıda sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.
MEZARI TAHRİP EDENLER HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Mattia Ahmet'in mezarının tahrip edilmesiyle ilgili de duruşma tarihi belli oldu. Tutuklu sanık Duran Aydın ilk kez 27 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. Mahkeme, Mattia Ahmet'in babası müşteki Andrea Minguzzi hakkında da duruşmaya zorla getirme emri çıkardı.