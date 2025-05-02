Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme! 2 yeni şüpheliye gözaltı kararı

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmüştü. Yaşanan olayın ardından Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda tutuklu B.B ve U.B ile birlikte hareket ettiği tespit edilen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Giriş Tarihi: 02.05.2025 22:10

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Kadıköy'deki tarihi salı pazarında 24 Ocak saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı.

Diğer şüpheli U.B. ise Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli çocuklar B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunda, olay yerinde tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile birlikte olduğu tespit edilen 2 kişinin yakalanması için Kadıköy Asayiş Büro Amirliğine gözaltı kararı gönderildi.

Savcılık tarafından emniyete gönderilen talimatta, şüphelilerin açık adres ve kimlik tespitinin yapılması ve delillerin toplanarak yakalanmaları için gerekli çalışmaların yapılması istendi

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