Kontrolden çıkan araçlar yayaların arasına daldı: 11 yaralı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan araçlar kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada 11 kişi yaralanırken, 3 yaralı Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 03:15

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, faciaya ramak kala atlatıldı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki otomobilin yayaların arasına dalması sonucu 11 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Kelkit ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan Kelkit-Erzincan Karayolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 FR 4977 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Ali K., benzin istasyonundan çevre yoluna çıkmak istediği sırada, Erzincan istikametine seyir halinde olan Enes Ç. idaresindeki 25 ACY 778 plakalı otomobille çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrularak kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücüler Muhammet Ali K. ve Enes Ç. ile birlikte Aylin Sılanur A., Yağız Serdar A., Fatih M., Kübra Y., Dilek M., Asiye Ç., Dicle S., Mehmet Can D. ve Hediye Elvan M. ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu daha ciddi olan Muhammet Ali K., Aylin Sılanur A. ve Yağız Serdar A., Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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