Batman’da kalp krizi geçiren 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Armut köyünde, arkadaşıyla şakalaşarak güreş tutan 16 yaşındaki Mustafa Güneri, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 04:34

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Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen trajik olayda, 16 yaşındaki Mustafa Güneri, arkadaşıyla güreş tutarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç yaşta yaşanan ölüm, köyde büyük üzüntüye yol açtı.

Olay, Kozluk ilçesine bağlı Armut (Ğarbağ) köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Mustafa Güneri, arkadaşıyla şakalaşmak amacıyla güreş tuttuğu sırada aniden fenalaştı ve yere yığıldı. Olayı gören yakınlarının ihbarı üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Güneri, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan genç, yaşamını yitirdi.

Mustafa Güneri'nin cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Olay, köyde büyük üzüntü yaratırken, Güneri'nin cenazesinin Armut köyü mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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