Yaşam

Sakarya'da elektrikli bisiklet ve motosiklet çarpıştı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde seyir halindeki elektrikli bisiklet ve motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Sakarya'da elektrikli bisiklet ve motosiklet çarpıştı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

D-100 kara yolu Düzce istikametinde Emirhan Gözalan idaresindeki motosiklet ile H.K. yönetimindeki elektrikli bisiklet, Büyükesence Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gözalan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan H.K. ise ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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